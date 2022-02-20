«الدوما» الروسى يبحث مع وزير الخارجية السورى الأوضاع فى سوريا

بحث رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائهما في موسكو.

وجدد سلوتسكي - خلال لقائه المقداد، بحسب وسائل إعلام روسية - دعم بلاده لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشددا على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد المقداد على أهمية العلاقة مع روسيا في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.