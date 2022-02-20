الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تنصح مواطنيها بمغادرة الأراضى الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

نصحت الهند مواطنيها الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد مؤقتًا إذا كانت إقامتهم هناك غير ضرورية، في ضوء مستويات التوتر المرتفعة المتعلقة بالوضع هناك.

وذكرت السفارة الهندية في أوكرانيا- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أنه "يتعين على المواطنين الهنود البحث عن أي رحلة طيران تجارية أو خاصة متاحة؛ للخروج من البلاد وسط توترات بشأن الغزو المحتمل لروسيا".

وأضافت السفارة الهندية أنه "يُنصح الطلاب الهنود بالتواصل مع المتعهدين المعنيين للحصول على آخر المستجدات بشأن رحلات الطيران الخاصة المستأجرة، وأيضًا متابعة صفحتي السفارة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) للاطلاع على أي معلومات مستكملة".

وكانت شركة الطيران الهندية الحكومية قد أعلنت- في وقت سابق- عن تسيير ثلاث طائرات خاصة إلى أوكرانيا في الـ22 و24 و26 من شهر فبراير الجاري من مطار "بوريسبيل الدولي"- أكبر مطار بأوكرانيا، بغرض نقل الرعايا الهنود هناك.

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