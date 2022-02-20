ضمن الاحتفال بيوبيلها الذهبى.. جامعة المنصورة تنظم منتدى جامعة الطفل 2022

نظمت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، منتدى جامعة الطفل 2022 بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لها.

من جهته أشار الدكتور أشرف عبد الباسط، إلى أن المنتدى يستهدف التعريف بمشروع جامعة الطفل وإعلان انطلاق فعاليات التدريب بالمرحلة الجديدة، ونوه بأن منتدى جامعة الطفل يتم تنظيمه في إطار بروتوكول التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة المنصورة والذي يهدف إلى بث روح البحث العلمي وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للأطفال من أجل مستقبل أفضل لهم.

وهنأ أولياء الأمور بتشجيع أولادهم على تجربة جامعة الطفل رغم الصعوبات التى واجهتهم، وأشاد بالجهد المبذول من فريق عمل مشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة، ووعد باستمرار دعم الجامعة لهذا المشروع.

فيما أكد الدكتور أشرف طارق حافظ، على أهمية مشروع جامعة الطفل فى تنمية مهارات ومعارف الطلاب وتوجيههم فى تحديد مجال دراستهم فى الجامعة، ونوه ببدء الدراسة لـ 270 طالبا جديدا في الصيف المقبل، وطالب بمزيد من الدعاية للمشروع فى محافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة منه.

فيما ذكر الدكتور عمرو جبر أنه سيتم خلال المنتدى توفير الفرصة أمام أطفال مشروع جامعة الطفل، للتعبير عن قضاياهم ومشكلاتهم من خلال جلسات حوارية يقدمها الأطفال تستهدف إطلاق قدراتهم الكامنة في رصد وتقييم المشكلات بشكل بحثي وعلمي، مع محاولة طرح أنسب الحلول لها وذلك من خلال طرح ثلاثة محاور التعليم عن بعد، التغذية وصحة الأطفال، سلوك الأطفال والتنمر.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة عزة إسماعيل المشرف على مكتب التايكو بالجامعة، عدد من عمداء كليات الجامعة المشاركة فى مشروع جامعة الطفل، الدكتور عمرو أحمد جبر منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة، والسادة فريق عمل المشروع، الأستاذ أسامة موسى أمين عام الجامعة والسادة أمناء الجامعة المساعدين، طلاب جامعة الطفل بجامعة المنصورة وأولياء أمورهم.