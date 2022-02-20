حي غرب المنصورة ينفذ حملة تفتيشية على محلات بيع الأغذية واللحوم

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حي غرب، اليوم الأحد، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وقد استهدفت الحملة المخابز والمطاعم ومحلات الدواجن بمنطقة سندوب، وقاد الحملة الدكتورة إنجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والأستاذ خالد فتحى من التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة الأستاذ أحمد المنجى، ويسرى كسبة من إدارة البيئة بحى غرب.

وقد تمكنت الحملة من إعدام 13 كيلو من الدواجن، و8 كيلو لحوم وكبدة، وتحرير 4 محاضر صحية، ومحضري تموين، كما تم إخطار الأمن الصناعى بشأن عدم صلاحية طفايات الحريق ومخاطبة رخص المحلات بشأن المحلات غير المرخصة.

وأوضح رئيس حى غرب المنصورة متابعته اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة.

وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

جانب من الحمله

جانب من الحمله