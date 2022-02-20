الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

18 ساعة تصوير بـ«راجعين يا هوا» للحاق بالموسم الرمضانى

خالد النبوي
خالد النبوي

يكثف فريق عمل مسلسل "راجعين يا هوا" جلسات تصوير مشاهد العمل للحاق بالموسم الدرامي لرمضان المقبل.

ونشر فريق عمل المسلسل صورة للفنان خالد النبوي خلال جلسات التصوير، ودخل المخرج محمد سلامة في معسكر مغلق بصناع العمل ومنع الإجازات وكثف ساعات التصوير التي تصل إلى 18 ساعة بشكل شبه يومي، لتلاشي ضغوطات التصوير بالتزامن مع العرض.

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأوا في تصويره شهر يناير الماضي.

“خالد النبوي” ظهر كضيف شرف في مسلسل “البحث عن علا” الذي يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين، مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف  وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" تم عرضه يوم 3 فبراير الماضي، وشهد عودة الشخصية المحبوبة علا عبدالصبور التى تلعب دورها النجمة هند صبرى، حيث تواجه "علا" تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها، وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

 

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال ومن إخراج هادى الباجورى.

المخ الثانى ابراهيم احمد الفنان خالد النبوي هادي الباجوري أحمد خالد صالح ضيف شرف خالد النبوي رمضان المقبل البحث عن علا المخرج محمد سلامة مسلسل راجعين يا هوا

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