تكثيف أعمال سحب وشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع الشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثارها من الشوارع بعد تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

وتواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٦٧ حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ١٠ آلاف و١٩٩ متر مبان و٣ فدادين و١٠ قراريط بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ١٩ وأسفرت عن إزالة ٦٣ حالة تعد بمساحة ١٠ آلاف و١٩٩ متر مبان و٤ حالات تعد بمساحة ٣ فدادين و١٠ قراريط بمراكز ( كفر صقر - ديرب نجم - فاقوس - منيا القمح - أبو حماد - الزقازيق - الحسينية - ههيا - أولاد صقر ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.