باكستان تدخل قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى

أدخلت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل من "التشهير" جريمة تقع ضمن صلاحيات القضاء، وذلك في خطوة وصفها نشطاء وقادة المعارضة بـ"المتشددة".

وقال وزير العدل الباكستاني، فاروق نسيم، للصحفيين إن الحكومة أصدرت مرسوما لتغيير القوانين التي تتعامل مع الجرائم السيبرانية.

وأضاف نسيم أن "وسائل الإعلام حرة في الانتقاد، ولكن لا يجب أن تكون هناك أخبار زائفة".

ويشار إلى أن القواعد الجديدة جعلت من التشهير بالشخصيات والمؤسسات ولا سيما الجيش صاحب النفوذ في البلاد - جريمة غير قابلة للإفراج عن مرتكبها بكفالة، مما أدى إلى زيادة مدة السجن إلى ما يصل إلى خمسة أعوام.

وقال نسيم إن الخطوة تسعى للحد من نشر "الأخبار الكاذبة"، وأشار إلى التقارير المغلوطة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.