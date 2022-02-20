وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات المتميزة مع باكستان

أشاد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، بمستوى العلاقات المتميزة بين بلاده وباكستان، والتنسيق الجيد بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، معربًا عن أمله فى مزيد من التقدم والازدهار للعلاقات القائمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الصادق، اليوم الأحد، سفير باكستان الجديد بالخرطوم أمير بهروز روقي؛ لتقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى السودان.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني استعداده للعمل من أجل تعزيز العلاقات السودانية الباكستانية؛ عبر استئناف لجان التشاور السياسي وتفعيل آليات التعاون المشترك القائمة بين البلدين.