العراق يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا

أعلن العراق، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3940 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 30393.

الحكومة العراقية العودة إلى قيود الإغلاق

وفي وقت سابق، لوّحت الحكومة العراقية، بالعودة إلى قيود الإغلاق التام وتعليق الدوام الرسمي جراء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بكورونا.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم: في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام، مشيرا إلى استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية.

وأضاف أن "إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأي قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات".

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه قبل 3 أيام بتقليص الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لسلطته المحلية بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا.

وفي 6 يناير، كشفت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 5 إصابات بالمتحور أوميكرون في محافظة دهوك عند إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن متحورات فيروس كورونا هي أمر طبيعي وخرجت مسبقاً وستخرج لاحقاً.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون يمتاز عن سابقه بأنه أسرع انتشاراً وانتقالاً، فضلاً عن أن شدة الإصابة به تعتمد على عدة عوامل، منها الإصابة مسبقاً من عدمها، والوضع الصحي، وتلقي اللقاح.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن وزارة الصحة طلبت تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية، فيما توقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات في الأيام المقبلة.