الكرملين: أوكرانيا لا تُريد مناقشة التسوية مع ممثلى «دونباس»

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، بأن "أوكرانيا لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس".

وذكر بيسكوف- خلال مقابلة تليفزيونية اليوم الأحد- أن الجانب الأوكراني قال: إن "مناقشة التسوية في جنوب شرقي البلاد هي الهدف الرئيسي للقاء مع القيادة الروسية، ولكننا لسنا طرفًا في هذا النزاع"، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يجري في هذا الموضوع بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي وممثلي دونباس”، مضيفًا: "لا يريدون أن يفهموا هذا".

وردًا على سؤال عن سبب عدم رد الكرملين على مكالمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف: "نحن نسأل أولًا، ما الذي تقترح مناقشته، ولكننا لا نحصل على إجابة".