الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير بمركز المناعة والحساسية

محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، أعمال التطوير بمركز المناعة والحساسية للوقوف على التجهيزات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب لطفي نائب مدير المركز، أن المركز يؤدي خدمات متنوعة للمواطنين وجار استكمال التجهيزات في المعامل والعيادات، لاستيعاب كافة المترددين على المركز ، بفضل تعاون العاملين فيه بقيادة الدكتور حافظ  عبدالحفيظ  مدير المركز.

في سياق متصل، عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفرع تشاد، محاضرة بعنوان "خطورة هجرة الأوطان والالتحاق بالجماعات المتطرفة" وذلك بالعاصمة أنجمينا، ألقاها مختار حامد، عضو فرع المنظمة بتشاد.

وتضمنت المحاضرة إلقاء الضوء على خطورة ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة إلى توظيف المصطلحات الدينية توظيفًا خاطئًا يخدم أفكارهم الفاسدة التي تحث الشباب على هجرة الأوطان للجهاد المزعوم والذي يسمونه خطأ الجهاد في سبيل الله، حيث تخدع هذه الجماعات بعض الشباب بهذه المفاهيم الخاطئة لتجنيدهم لتأليب الشباب المغرر بهم ضد أوطانهم، وحثهم على الهجرة والانضمام إليهم، وهذه الدعوات التي تدعوها مثل هذه الجماعات هي دعوات باطلة.

وأكد عضو الفرع أن هذه الجماعات لا علاقة لها بالدين، كما طالب الجميع بضرورة مواجهة هذه الأفكار المتطرفة والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب خاصة ما يسمى بالهجرة، وقد أوضح العلماء أن ظاهرة التحاق الشباب بالجماعات المتطرفة تعد ظاهرة عالمية خطيرة تعاني منها الكثير من الدول الإسلامية، لذلك يجب أن يتم التعامل معها وأن يتم دراسة الأوضاع التي تقود إلى هذا التكفير وكيفية التصدي لهذه الأفكار وتوفير البيئة المناسبة للحوار المجتمعي الدائم مع الشباب في المجتمع.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز المناع

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هوامش على دفتر «التنوير»

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