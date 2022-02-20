الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف ينفذ 14 استهدافًا ضد «الحوثى» فى مأرب وحجة خلال 24 ساعة

التحالف
التحالف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن تنفيذ 14 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن التحالف عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة. ⁧‫

وخلال اليومين الماضيين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة.

وأوضحت قوات التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) الأربعاء الماضي، أنه تم تدمير 14 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية بصفوف الحوثيين، خلال تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة.

حجة جنوب مأرب التحاف ساعة تدمر

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