«العربي للتطوع» يلتقى بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري

التقى رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن محمد بو هزاع برئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري محمد عباس وذلك لمناقشة سبل التعاون مع انطلاق ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.

وأكد رئيس الاتحاد العربي للتطوع خلال اللقاء إن هناك تعاونا مستداما وشراكة قائمة بين الاتحاد العربى للتطوع، ومختلف الجهات الرسمية والأهلية فى مصر، موضحا أن هناك روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة، تزداد رسوخاً، بفضل والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين، وحرصهما على دفع آفاق التعاون والتنسيق إزاء جميع القضايا والتطورات، مما يجعلها نموذجاً للترابط والتكاتف بين الأشقاء.

ومن جانبه أعرب محمد عباس رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع في الفترة القادمة.

شارك في اللقاء حسين السعيد المدير المالي والاداري للاتحاد العربي للتطوع ،و عقيل إسماعيل المنسق العام بمصر وعبد العظيم محمود المدير التنفيذى للاتحاد العام للكشافة والمرشدات كما تهدف الزيارة لتوطيد العلاقات والاستفادة من الخبرة الطويلة قبل أكثر من نحو ١٠٠ عام والاستفادة من جهود أكثر من ٢ مليون كشاف ومرشدة.

وكان التقى الاتحاد العربي للتطوع بوكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك استعداد لتنفيذ النسخة الثانية من ملتقي الشباب العربي والأفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية والذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التطوع بين الشباب العربي والأفريقي، وتوفير منصة عربية وأفريقية لإطلاق مبادرات تطوعية جديدة، وتوطيد أواصر الصداقة بين الشباب العربي والافريقي، وتعزيز الوسطية والاعتدال والتعايش، وتوظيف التطوع لخدمة السياحة الوطنية، واستثمار التطوع في تنمية المجتمعات، وتعزيز مهارات التطوع الإبداعي لدي الشباب.

وأعربت وكيل وزارة الشباب والرياضة نجوى نبيه عن سعادتها بالتعاون المثمر مع الاتحاد، وأكدت أن الاتحاد العربي للتطوع يذخر بالعديد من الكوادر والخبرات في مجال العمل التطوعي.

كما أشادت بجميع الفعاليات التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية مثل قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية وغيرها من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي من شأنها نشر ثقافة التطوع في الوطن العربي.