«القوى العاملة»: صرف 254 مليون جنيه على رعاية العمالة غير المنتظمة خلال عام

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويًا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويًا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال زيارته اليوم محافظة بورسعيد، لتسليم 3306 وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.

ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلًا: «هذا هو حقكم، علينا جميعًا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعًا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها».

ونوه بأن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت حصرًا ميدانيًا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد على 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلًا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.