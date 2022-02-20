الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان: «بحب الطيارة الخاصة عشان بشرب سجاير والمضيفة بتهتم بيا»

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورا له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو داخل طائرته الخاصة.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: “أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب أني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض، والصدفة الأجمل أني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي”.

وأضاف: “ودلوقت مع أني مش بسافر غير بطيارة خاصة؛ بس لو سألتوني حبيت ايه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة، عشان بعرف أشرب سجاير، والمضيفة مش بتهتم بحد غيري”.

 

مسلسل محمد رمضان الجديد 

ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم “المشوار” والمقرر أن يخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020.

وصور “رمضان” الأيام الماضية عددا من المشاهد ضمن أحداث مسلسل “المشوار” في شوارع الإسكندرية، وانتقل بعدها إلى القاهرة لمواصلة التصوير في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "المشوار" إخراج محمد ياسين، ويشارك فى بطولته النجمة دينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد، وندى بسيونى، وملك قورة وثراء جبيل، وخالد أنور وآخرون من النجوم تأليف محمد فريد.

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “المشوار” دور سائق سيارة أجرة، يدعى “ماهر”، ويتزوج من الفنانة دينا الشربيني التي تلعب دور فتاة تدعى “ورد”، ولديهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

ويعد مسلسل المشوار العمل الثاني الذي يجمع كلا من الفنانة دينا الشربيني ومحمد رمضان، إذا سبق أن قدما معا فيلم “جواب اعتقال” عام 2017 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، “جواب اعتقال” بطولة إياد نصار، سيد رجب، دينا الشربيني، محمد رمضان، أحمد راتب، صبري عبد المنعم، محمد عادل، تأليف محمد سامي، إخراج محمد سلامة.

 

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

 طرح محمد رمضان في يوم 7 فبراير الماضي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “باي باي ثانوية” على طريقة الفيديو كليب وتصدر لها المركز الأول للمحتويات الرائجة وتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وحقق محمد رمضان بفيديو كليب محمد رمضان نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات إسلام شندي، وألحان محمد رمضان، والكليب من إخراج ياسر سامي.

youtube

كلمات أغنية باي باي ثانوية

كنت فاكرها سيجارة عادية 

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وانا عندي بكرة امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية

حواليا شلة حرامية 

أنا حواليا شلة حرامية عيال مش ميه ميه

محمد رمضان أخبار محمد رمضان شهر رمضان المشوار مسلسل المشوار محمد رمضان الفنان محمد رمضان النجم محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

من هو أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»؟ (إنفوجراف)

رئيس الوزراء يوقع مذكرات تعاون مع نظيره الأردنى غدًا

تأجيل محاكمة محمد الأمين لـ20 مارس

في اتهامه بالاتجار بالبشر.. دفاع رجل الأعمال محمد الأمين يطالب بتأجيل القضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية

«قرقاش» في مؤتمر ميونيخ: التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولوية

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق قريب في فيينا حول «النووي الإيراني»