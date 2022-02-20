محمد رمضان: «بحب الطيارة الخاصة عشان بشرب سجاير والمضيفة بتهتم بيا»

نشر الفنان محمد رمضان صورا له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو داخل طائرته الخاصة.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: “أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب أني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض، والصدفة الأجمل أني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي”.

وأضاف: “ودلوقت مع أني مش بسافر غير بطيارة خاصة؛ بس لو سألتوني حبيت ايه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة، عشان بعرف أشرب سجاير، والمضيفة مش بتهتم بحد غيري”.

مسلسل محمد رمضان الجديد

ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم “المشوار” والمقرر أن يخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020.

وصور “رمضان” الأيام الماضية عددا من المشاهد ضمن أحداث مسلسل “المشوار” في شوارع الإسكندرية، وانتقل بعدها إلى القاهرة لمواصلة التصوير في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "المشوار" إخراج محمد ياسين، ويشارك فى بطولته النجمة دينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد، وندى بسيونى، وملك قورة وثراء جبيل، وخالد أنور وآخرون من النجوم تأليف محمد فريد.

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “المشوار” دور سائق سيارة أجرة، يدعى “ماهر”، ويتزوج من الفنانة دينا الشربيني التي تلعب دور فتاة تدعى “ورد”، ولديهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

ويعد مسلسل المشوار العمل الثاني الذي يجمع كلا من الفنانة دينا الشربيني ومحمد رمضان، إذا سبق أن قدما معا فيلم “جواب اعتقال” عام 2017 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، “جواب اعتقال” بطولة إياد نصار، سيد رجب، دينا الشربيني، محمد رمضان، أحمد راتب، صبري عبد المنعم، محمد عادل، تأليف محمد سامي، إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

طرح محمد رمضان في يوم 7 فبراير الماضي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “باي باي ثانوية” على طريقة الفيديو كليب وتصدر لها المركز الأول للمحتويات الرائجة وتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وحقق محمد رمضان بفيديو كليب محمد رمضان نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات إسلام شندي، وألحان محمد رمضان، والكليب من إخراج ياسر سامي.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وانا عندي بكرة امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية

حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية عيال مش ميه ميه