تصل حتى 200 جنيه.. «الصناعات الغذائية» تكشف تفاصيل كوبونات وشنط رمضان

كشف اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية على توفير 33 ألف رأس حية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم بدء التوريد من مايو المقبل حتى مارس 2022، لافتا إلى أنه تم التعاقد أيضا مع الشركة المصرية السودانية على توفير 55 ألف رأس حية بداية من يناير الماضي حتى نهاية العام الجاري.

وأكد الشاطر أن الشركة لديها احتياطات استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين في الشهر الكريم، لافتا إلى أنه لا يوجد تغيير في أسعار السلع،الحالية، بل من المتوقع تراجع في بعض أسعار السلع، منوها بأن الشركة ستقوم بزيادة ضخ السلع بنحو 30% عن المعدلات العادية مع ارتفاع الطلب خلال الشهر.

وأشار إلى إنه سيتم طرح عدد كبير من كوبونات رمضان بفئات (50-100-150-200) جنيه، كما تم طبع كوبونات لمؤسسة مصر الخير فئة 150 و200 جنيه وسيتم صرفها في جميع منافذ الشركة.

وأضاف أنه من المتوقع طرح 2 ونصف مليون شطنة رمضانية عبارة عن 3 فئات: (الأولى تتضمن 6 سلع بسعر 52جنيها، الثانية تتضمن 8 سلع بسعر 95 جنيها، الثالثة تتضمن 10 سلع بسعر 125 جنيها).

وأشار إلى أنه سيتم إقامة 169 شادرا على مستوى كافة المحافظات بجانب الشوادر المحلية الخاصة بالمحافظات، متوقعا أن يصل إجمالي المبيعات خلال الشهر 30 مليون جنيها.

وتابع إنه سيتم طرح عدد كبير من كوبونات رمضان بفئات (50-100-150-200) جنيه، كما تم طبع كوبونات لمؤسسة مصر الخير فئة 150 و200 جنيه وسيتم صرفها في جميع منافذ الشركة.