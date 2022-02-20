ياسمين رئيس تتراجع عن المشاركة في السباق الرمضاني المقبل

تراجعت الفنانة ياسمين رئيس عن المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2022 وذلك بعد أن قررت بشكل نهائي عدم التواجد خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من ياسمين رئيس للدستور أنها اعتذرت بشكل نهائي عن المسلسل الدرامي الجديد “نغم” والذي يعتبر اول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما.

وأكد المصدر ان ياسمين اعتذرت عن العمل فور عودتها من السعودية عقب عرض أولى تجاربها المسرحية “أحفاد ريا وسكينة” على مسرح البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض وأشار المصدر الي ان ياسمين رئيس طلبت بعض التعديلات على دورها في العمل ولكن الشركة المنتجة أصرت على عدم إجراء اي تعديلات ما أدى إلى انسحاب ياسمين ووضع الشركة في موقف محرج خاصة بعد الاستقرار على فريق العمل بالكامل وانتهاء التحضيرات الخاصة بالعمل استعدادا لبدء التصوير وتبحث الشرك حاليا عن بديل لياسمين رئيس ومن المرجح تأجيل العمل بالكامل الي موسم رمضان 2023.

علي جانب آخر قررت ياسمين رئيس التركيز في تقديم أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة حيث وقعت مؤخرًا عقود لثلاثة أفلام دفعة واحدة وتنتظر تحديد موعد لتصويرها.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت مؤخرا في العرض المسرحي “أحفاد ريا وسكينة” والذي حمل عنوان الستات ميعرفوش يقتلوا كأول تجربة لها على خشبة المسرح ويشاركها البطولة النجمة دينا الشربينى.

و مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" هي أول بطولة مسرحية للنجمة ياسمين رئيس وتقدم خلالها شخصية "بوسي شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوق إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي، حول ثلاث فتيات من عائلة كبيرة، يتوفي والدهم ليتفاجأوا أن عمهم يخبرهم أن والدهم قد باع لهم كل أملاكه وأن القصر الذين يقيمون به أصبح ملكه فيحاول الفتيات اللجوء للرجال المخطوبون لهم ولكن يخيبوا ظنهم ويتركوهم عندما يعلموا انهم أصبحوا فقراء.

مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” من تأليف كل من أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فني هادي الباجوري، منتج منفذ كل من أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس ومن إخراج سامح بسيوني.