الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طهنا الجبل بمركز المنيا غدا

قافلة طبية وعلاجية
قافلة طبية وعلاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا خلال يومي 21 و22 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، أنف وأذن وحنجرة وكشف نساء وتنظيم الاسرة"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

ومن ناحية أخرى استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذ من خلال هيئة جون سنو، ويعمل في 21 محافظة، وذلك لمتابعة مؤشرات المشروع داخل المحافظة والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

ضم الوفد، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مروان عبد الفتاح مدير وحدة تقديم الخدمات بهيئة جون سنو، والدكتورة أمل حسين حمودة مسؤول برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالمنيا، والدكتورة وفاء مصطفى البدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا، وسارة يوسف مكتب الدعم الفني بهيئة جون سنو. 

ناقش المحافظ، مع الوفد آلية عمل البرنامج في المحافظة، ومؤشرات الأداء والخطط المستقبلية لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالمنيا والقرى المستهدفة.

محافظة المنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال مبادرة حياة كريمة قافلة طبية وعلاجية قرية طهنا الجبل

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