الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حفل خاص بحضور ضخم.. حكيم يحيى الاحتفال السنوى لبنك «الإمارات دبى الوطنى»

حكيم
حكيم

أحيا النجم حكيم، أمس السبت، واحدة من أنجح حفلاته، في الحفل الخاص بمناسبة الاحتفال السنوي لبنك "الإمارات دبي الوطني".

وبالرغم من أن الحفل الذي نظمته شركة “ديل” كان خاصًا، إلا أن الحضور كان كبيرًا، ما أشعل حماس حكيم، وزاد من بهجة أجواء الاحتفال.

وقدم حكيم، خلال الحفل، عددًا من أغنياته، وسط تفاعل استثنائي، الذي ظل يردد أغانيه ويرقص خلال الحفل.

ويعد حكيم من الفنانين الأكثر طلبًا في سوق الحفلات الغنائية في مصر، لما يحظى به من شعبية ضخمة، إضافة لحضوره وأدائه القوي على المسرح.

حكيم 
حكيم 
حكيم 
حكيم 

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وائل لطفي

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