الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يوقع مذكرات تعاون مع نظيره الأردنى غدًا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الأردني والوفد المرافق له، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد به وزراء النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما من المقرر أن يترأس مدبولي والخصاونة غدًا اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المشتركة، والتي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والحجر الزراعي، والمناطق اللوجستية، والشباب. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

أقل من 500 جنيه .. هذه قيمة مقايسة الكهرباء للمنازل

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

تنفيذ وحدات شاطئية جديدة ضمن ممشروع الهوية البصرية بشواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية

«قرقاش» في مؤتمر ميونيخ: التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولوية

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق قريب في فيينا حول «النووي الإيراني»