الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع على خلفية سرقة الذرة الشامية في الشرقية

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وسكرتارية نبيل شكرين، اليوم، أولى جلسات محاكمة 8 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل مزارع وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المدعو مجدي أحمد غنيم، 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال وسؤال أسرة المجني عليهم، اتهموا أشخاصا خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجني عليه، وتُدعى آمال مدكور، حزنًا على مقتل زوجها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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