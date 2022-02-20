مصرع شاب صدمه قطار ببني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار به قرب محطة السكة الحديد ببني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج في حادث آخر إثر سقوطه من علو داخل البنك الزراعي بابشنا، وجرى نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية داخل استقبال وطوارئ المستشفى ذاتها.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص اصطدم قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقل جثته إلى المشرحة، حيث تلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص إثر اصطدام قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى "صلاح.ع.ح" 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كما أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من علو داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية ابشنا بمركز بني سويف، وجرى نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن المصاب يدعى"طه.م.ط" 20 سنة، مقيم بني سويف، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج تم تحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.