إنقاذ مسنة بلا مأوى بأسيوط ونقلها لإحدى دور الرعاية (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الاستجابة العاجلة لما تم رصده من وجود سيدة مسنة في حالة إعياء بأحد شوارع منطقة فريال بحي شرق مدينة أسيوط بلا مأوى وعلى الفور تم توجيه فرق التدخل السريع وفريق إنقاذ الأشخاص بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وتم نقلها إلى دار المسنات تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشامل عليها وتقديم الخدمات الصحية العاجلة لها.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الاستجابة العاجلة لاستغاثة أحد الأشخاص بمدينة القوصية لمروره بظروف مرضية واجتماعية صعبة وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير المساعدة والدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع وإنقاذ الأشخاص بلا مأوى.

كان فريق الإعلام والرصد التابع لمحافظة أسيوط قد قام برصد نشر بعض الصور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " وهو يدعى " فوزي ع. ف. " 45 عاماً يعاني من ظروف مرضية واجتماعية صعبة ويحتاج الى تدخل سريع وعلى الفور تم إخطار الوزير المحافظ الذي وجه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل السريع لانقاذ الحالة وتقديم المساعدة والرعاية العاجلة لها.

وأشار المحافظ إلى أن فريق التدخل السريع وفريق إنقاذ الاشخاص بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط انتقل إلى مكان الحالة بمدينة القوصية وتم تقديم المساعدات العاجلة له وعرضه على أحد الاطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي عليه كما تم التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية بمدينة القوصية وتم تقديم المساعدات العاجلة له ولأسرته من مواد غذائية وأثاث للمنزل وتم عمل بحث اجتماعي له وتكليف مسئولي التضامن الاجتماعى بمركز القوصية بمتابعته بصفة مستمرة للاطمئنان على حالته الصحية وتم توقيع الكشف الطبي عليه وإعطائه العلاج اللازم وتحديد موعد مع القومسيون الطبي لإدخاله في منظومة الدعم النقدى المشروط برنامج "كرامة".

وأضاف المحافظ أن فريق التدخل السريع توجه على الفور لانقاذ سيدة مسنة تدعى "نبيهة . ح. ح " 70 عاماً من محافظة الوادى الجديد كانت موجودة بأحد شوارع منطقة فريال بحي شرق أسيوط وفي حالة اعياء ولا يوجد معها أية أوراق رسمية ولديها إصابة بقدمها اليسرى وتم نقلها إلى دار للمسنات تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وتم تقديم الرعاية العاجلة لها واستدعاء أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها وتقديم الرعاية الصحية لها ومساعدتها في العودة إلى ذويها أو استكمال البقاء في الدار.

وأكد المحافظ على التعامل العاجل مع جميع الحالات المعثور عليها والتي يتم رصدها وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال - رجال - سيدات) وتقديم الدعم النفسي لهم والرعاية الصحية الكاملة والاعتناء بهم إضافة إلي التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودين لمساعدتهم علي الوصول إلي ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأضاف المحافظ إنه تم الاعلان عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الابلاغ عن أي حالات لأطفال الشوارع أو الأشخاص بلا مأوى وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة أو رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ، بالإضافة إلى ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".