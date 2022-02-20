جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدًا جديدًا لتمويل الأنشطة الصغيرة في المحافظات

وقع جهاز تنمية المشروعات والتجاري وفا بنك إيجيبت عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة القائمة بكافة المحافظات من خلال تمويل النفقات الجارية للنشاط لتلك المشروعات بنظام الجاري مدين، وذلك من خلال اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل.

وأكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذا التعاقد الجديد مع التجاري وفا بنك إيجيبت يأتي في إطار قيام الجهاز بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها تمويل المشروعات الصغيرة بمختلف أنشطتها مما يساعد على توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين بها.

وأوضحت جامع أن عقد التمويل الموقع مع التجاري وفا بنك إيجيبت يقدم الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة القائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لها ومطابقتها للالتزامات البيئية مما يساعد هذه المشروعات على زيادة إنتاجها وتحسين جودته لتلائم المعايير التصديرية، بما ينعكس على فتح نوافذ تسويقية جديدة الأمر الذي يساعدها على الاستمرار والنمو.

وأشارت جامع إلى أن التجاري وفا بنك إيجيبت يعد أحد أهم شركاء جهاز تنمية المشروعات في الفترة الحالية لتنفيذ خططه للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة حيث سبق التعامل مع البنك خلال عام 2020 من خلال عقد لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بتمويل من البنك الدولي أيضاً.

من جانبه، صرح الأستاذ هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت “سعداء بهذا التعاون المستمر الذي يأتي تأكيدًا على ثقتنا في التوجهات الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات برئاسة معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتعزز هذه الشراكة سياسة البنك نحو تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وهو ما يأتي متماشياً مع رؤية مصر 2030”.