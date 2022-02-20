الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدًا جديدًا لتمويل الأنشطة الصغيرة في المحافظات

نيفين جامع
نيفين جامع

وقع جهاز تنمية المشروعات والتجاري وفا بنك إيجيبت عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة القائمة بكافة المحافظات من خلال تمويل النفقات الجارية للنشاط لتلك المشروعات بنظام الجاري مدين، وذلك من خلال اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل.

وأكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذا التعاقد الجديد مع التجاري وفا بنك إيجيبت يأتي في إطار قيام الجهاز بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها تمويل المشروعات الصغيرة بمختلف أنشطتها مما يساعد على توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين بها. 

وأوضحت جامع أن عقد التمويل الموقع مع التجاري وفا بنك إيجيبت يقدم الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة القائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لها ومطابقتها للالتزامات البيئية مما يساعد هذه المشروعات على زيادة إنتاجها وتحسين جودته لتلائم المعايير التصديرية، بما ينعكس على فتح نوافذ تسويقية جديدة الأمر الذي يساعدها على الاستمرار والنمو.

وأشارت جامع إلى أن التجاري وفا بنك إيجيبت يعد أحد أهم شركاء جهاز تنمية المشروعات في الفترة الحالية لتنفيذ خططه للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة حيث سبق التعامل مع البنك خلال عام 2020 من خلال عقد لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بتمويل من البنك الدولي أيضاً.

من جانبه، صرح الأستاذ هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت “سعداء بهذا التعاون المستمر الذي يأتي تأكيدًا على ثقتنا في التوجهات الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات برئاسة معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتعزز هذه الشراكة سياسة البنك نحو تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وهو ما يأتي متماشياً مع رؤية مصر 2030”.

يقي تنفيذي مشروع جيب وذلك حسين نظام يساعد نمو مواطن الدولى قائمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

من هو أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»؟ (إنفوجراف)

«الملا» يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى

مصرع 4 بتصادم مروّع فى مدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

«رواد النيل» تطلق دورة تدريبية لدعم قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟