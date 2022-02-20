قتلى وجرحى في قصف حوثي بصواريخ باليستية على أحياء سكنية بمأرب

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، أن مليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية في محافظة مأرب بأكثر من سبعة صواريخ باليستية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأضافت المصادر ـ في تصريح خاص لقناة “العربية الحدث” الإخبارية - أن سلسلة انفجارات مدوية هزت المدينة في ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن مأرب مدينة مكتظة بالسكان وتأوي حاليا أكثر من مليون نازح.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن القصف الحوثي جاء عقب تلقي المليشيات خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري في الجبهة الجنوبية لمأرب.

يذكر أن ثلاثة أطفال قد أصيبوا أمس السبت جراء قصف شنته مليشيات الحوثي باستخدام طائرة مفخخة، استهدفت مدرسة أثناء خروج الطلاب منها في مديرية "حريب" بمحافظة مأرب.