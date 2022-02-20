الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعيد توطين آخر مجموعة للأفغان الهاربين من كابول

بايدن
بايدن

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، توطين آخر مجموعة من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من قاعدة عسكرية في ولاية نيوجيرسي الأمريكي.

وبحسب سي بي إس الأمريكية، فإن الإجراء الأخير يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من عملية وصفت بالتاريخية واستمرت ستة أشهر لإعادة توطين الأفغان المعرضين للمخاطر بعد الانهيار السريع للحكومة الأفغانية في كابول والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة. 

وأضافت الشبكة أنه في إطار ما عرف بأضخم عملية أمريكية لإعادة التوطين على مدى عقود، أقامت إدارة بايدن شبكة من المواقع السكنية المؤقتة في القواعد العسكرية الخارجية وفي أنحاء الولايات المتحدة في الصيف الماضي للتعامل السريع مع عشرات الآلاف من الأفغان الذين اعتبروا في خطر أن يتعرضوا للأذى من قبل الحكومة التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أغسطس الماضي انسحاب بلاده بشكل رسمي من أفغانستان بعد البقاء لأكثر من عقدين في البلاد.

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