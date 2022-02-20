البيان الإماراتية: «الحياد المناخي» 2050 توفر فرص جديدة للتنمية المستدامة

أكدت صحيفة “البيان” الإماراتية أن مبادرة الحياد المناخي 2050 توفر فرص جديدة للتنمية المستدامة، والتقدم الاقتصادي، موضحة أنها تتواءم مع أهداف “اتفاق باريس للمناخ”، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى، لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة المئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ولفتت “البيان” في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان “علامة فارقة” إلى أن الإمارات تتعامل مع قضية تغير المناخ باعتبارها التحدي الرئيسي للتنمية في الدولة وفي العالم ، موضحة أنها اتخذت خطوات رائدة، للحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فوز الإمارات بحق استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “كوب 28” في العام المقبل يعتبر شهادة اعتراف دولية بقدرة الدولة على قيادة، وتنسيق الجهود العالمية، لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.