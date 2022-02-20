أولوية لـ«حياة كريمة».. تأهيل وتبطين 4381.06 كيلو متر من الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والشركات.

توفير المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين تسعة كيلو متر ليصبح الإجمالي 438.06 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذى يبلغ 5.40 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى.

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد خلال فترة ري المحاصيل الزراعية، بجانب توفير آلاف من فرص العمل الجديدة خلال مراحل التنفيذ.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ “الدستور”، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بالمحافظات المنفذ بها، وأيضًا الحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الرى، مشيراً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تستهدف القرى الأقل دخلا، منوهاً إلى أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها ورفع مستوى المعيشة.

الجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري تنفذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة.