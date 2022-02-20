السفارة الأمريكية بأوكرانيا: روسيا تنشر العنف فى الأراضي التى تسيطر عليها

قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا إن روسيا "تنشر العنف في الأراضي التي تسيطر عليها وتحاول إلقاء اللوم على أوكرانيا".

وكتبت السفارة في تغريدة عبر تويتر : "العالم متحد في إدانته للاستفزازات الروسية الساخرة والواضحة. كلنا نعرف من هو المعتدي، إنها روسيا".

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا، وأن ذلك قد يأخذ شكل تصعيد مصطنع في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، وفقا لتقرير أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

يشار إلى أن منطقتي دونتسيك ولوهانسك شهدتا أكثر من 1500 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة، وهو ارتفاع هائل، وفقا لبعثة المراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الاتحاد الأوروبي والناتو وعدد من قادة الدول عبر الأطلسي قلقهم بشأن استمرار حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا، مجددين دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني - أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الزعماء عبر الأطلسي حول احتمالية حدوث المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا، معربين معا عن قلقهم العميق إزاء استمرار حشد روسيا للقوات، وكرروا دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وناقشوا أهمية تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن القادة "تعهدوا بمواصلة اتباع الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع".

وناقش القادة كذلك الجهود المبذولة لضمان الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو وأمنه، بحسب البيان.

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في المكالمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس البولندي أندريه دودا، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.