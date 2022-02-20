بايدن يعقد اجتماعا اليوم لمجلس الأمن القومى حول الموقف بأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعقد خلال ساعات اليوم /الأحد/ اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في بيان صدر اليوم - إن الرئيس بايدن يواصل مراقبة تطور الموقف في أوكرانيا، ويتم إطلاعه بانتظام على المستجدات من قبل فريقه الأمني فيما يتعلق بما يدور من أحداث على الأرض.

وأوضحت أن هذا الفريق أكد - مجددا - أن روسيا قد تشن هجوما ضد أوكرانيا في أي وقت، مشيرة إلى أن بايدن تلقى تقريرا بشأن لقاءات نائبته كامالا هاريس خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ الأمني.

من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إنه لو قام الرئيس الروسي بغزو أوكرانيا؛ "فلن يكون أمام الشعب الروسي وقت طويل، مع الأسف، ليشعروا بوطأة العقوبات جراء القرارات غير المأمونة من قبل رئيسهم".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في البلاد منذ ما يقرب من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى ما بعد أول مارس المقبل، بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني - "لا تزال جائحة كوفيد-19 تتسبب في مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة البلاد. لهذا السبب، يجب أن تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 13 مارس 2020، بدءا من 1 مارس 2020، سارية المفعول لما بعد 1 مارس 2022".

وفي خطاب بعث به لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس، في هذا الشأن، قال بايدن "أكثر من 900 ألف شخص في هذا البلد قضوا بسبب المرض، ومن الضروري مواصلة مكافحة كوفيد-19 والاستجابة له بكامل طاقات وقدرات الحكومة الفيدرالية".

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 958 ألف حالة وفاة ناجمة عنه، لتتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء كوفيد-19.

سجلت الولايات المتحدة، زيادة بنسبة 0.2% في إصابات كورونا خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 78.2 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.