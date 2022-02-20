الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا: نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية الأمريكية ضد روسيا

كوبا: نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية الأمريكية ضد روسيا

برونو رودريجيز
برونو رودريجيز

أعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز باريلا عن إدانته لما وصفها بالهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، معربا عن معارضة بلاده لتوسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى حدود روسيا.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال رودريغيز في تغريدة عبر "تويتر": "نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية التي تطلقها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا ونعارض بشدة توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود هذا البلد الشقيق". 

 

و كان نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس شدد مساء الجمعة على الموقف الكوبي الرافض للعقوبات الأحادية والظالمة التي يفرضها الغرب على موسكو، والمعارض لاحتمال انضمام أوكرانيا، المتاخمة لروسيا، إلى حلف الأطلسي. 

 

وعبر عن تضامنه مع موسكو في مواجهة حملات التضليل والحرب الدعائية المستمرة للولايات المتحدة.

الاعلام روسيا روسي امريكية الأمريكي الدعاء إعلامي كوبا أمريكي إعلام إعلامية الامريكية الإعلامي رفض الإعلامية الدعائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة تلقى رشوة.. اليوم

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محمد الأمين في قضية «الاتجار بالبشر»

وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟