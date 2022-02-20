كوبا: نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية الأمريكية ضد روسيا

أعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز باريلا عن إدانته لما وصفها بالهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، معربا عن معارضة بلاده لتوسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى حدود روسيا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال رودريغيز في تغريدة عبر "تويتر": "نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية التي تطلقها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا ونعارض بشدة توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود هذا البلد الشقيق".

و كان نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس شدد مساء الجمعة على الموقف الكوبي الرافض للعقوبات الأحادية والظالمة التي يفرضها الغرب على موسكو، والمعارض لاحتمال انضمام أوكرانيا، المتاخمة لروسيا، إلى حلف الأطلسي.

وعبر عن تضامنه مع موسكو في مواجهة حملات التضليل والحرب الدعائية المستمرة للولايات المتحدة.