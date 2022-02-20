كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد 100 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي بسبب تفشي متحور "أوميكرون".



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم أن البلاد سجلت 104 آلاف و829 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 104 آلاف و732 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و962 ألفا و837 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 7405 وفيات، بزيادة قدرها 51 وفاة عن اليوم السابق.



وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة 439 مريضا، بزيادة قدرها 31 مريضا عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.