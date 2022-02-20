حفل فرقة روح الشرق لـ أم كلثوم بساقية عبدالمنعم الصاوى

استضافت ساقية عبد المنعم الصاوي، ​ مساء أمس السبت، بقاعة الحكمة حفلًا غنائيًّا جديدًا لفرقة "روح الشرق" ، قدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من الأعمال المتميزة لكبار المطربين قدمها للجمهور مجموعة من المواهب الشابة المتميزة،حيث بدأت الفرقة الحفل بأغنية "وطنى"، تلاها عدد من الأغانى من بينها"تسعينات، ميدلى نوبى،ميدلى الحلم، فيها حاجة حلوة" أما فى الجزء الثانى من الحفل قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى منها"الغزالة رايقة،أنشودة إيزيس، اسلمى يامصر، زهرة المدائن...وغيرها من الأغنيات.

وكانت قد أقيمت تحت شعار "العالم يتعافى بالثقافة" ساقية عبدالمنعم الصاوى تنظيم معرضها السنوى للخدمات الثقافية واحتفال الساقية بعيدها التاسع عشر مساء الخميس 17 من فبراير بحضور أكثر من 12 دولة ممثلة من سفاراتها ومراكزها الثقافية تقوم بعرض أهم ما يميز ثقافتها للجمهور المشارك، تسعى الساقية من خلال هذا الحدث لتقريب المسافات بين المتطلعين للمعرفة عن ثقافات الآخر والباحثين عنها وبين ممثلي هذه الثقافات فعلى مدار يوم واحد فقط استطاع الجمهور أن يقوم بجولة كاملة حول العالم.​

واشتملت فعاليات اليوم على اشتراك عدد من السفارات والمراكز الثقافية وتمثلت فى عروض تنوعت بين عروض بصرية كفيديوهات تعريفية وعروض فنية. افتتح المعرض المهندس محمد الصاوى الذى أكد على حرص الساقية على تنظيم هذا الحدث منذ تأسيسها عام 2003 فأكد أنه كان على رأس أولوياتها أن يجتمع كل الباحثين والمهتمين بالمجال الثقافي من خلال وحدات ثقافية ممثلة فى السفارات والمراكز الثقافية يجتمعون اليوم ليتبادلوا فيها ثقافتهم وأميز ما تشتهر به.

وتضمنت عروض اليوم​ تقديم سفارة بوليفيا والأرجنتين والمكسيك والإكوادور لفيديوهات تعريفية عن حضارتهم أما كل من روسيا والصين واليابان والفلبين وسيريلانكا وفلسطين فقدموا عروضًا فنية ورقصات شعبية فلكلورية خاصة بشعوبهم، وقدمت المكسيك عرض أزياء مكسيكية تقليدية. كما تتضمن اليوم فقرات غنائية فنية متنوعة ومن بين الفنانين المشاركين الفنانة وجدان ،الفنان سيد الحسينى، فرقة وصلة سماع والحضرة للإنشاد الديني وفرقة المولوية المصرية للإنشاد الصوفي بقيادة مؤسسها عامر التوني.