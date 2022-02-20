تطرحها دار خطوط "تحولات الإنسان الذهبي" جديد الروائي السوري نبيل سليمان

يصدر قريباً عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، قصائد مختارة للشاعر، ديفيد روندوني بعنوان “سعادة شاقة”، ترجمتها عن الإيطالية مرام المصري.



يقول لنا شعر ديفد روندوني إن العالم هو عالم احتمالات يغلفه المجهول من كل الجهات وتتحكم به المسبقات والتحيزات، بالتالي تساعدنا القصيدة على استكشاف هذا الظلام المحيط، وتزرع في قلوبنا التي تخفق خائفة من أن ينفذ نبضها بذور احتمالات جديدة لحياة أغنى ونظرة اكثر جدة وتحرراً.



ــ رواية "تحولات الإنسان الذهبي" جديد الروائي نبيل سليمان

في سياق متصل، تصدر عن نفس الدار، أحدث مؤلفات الكاتب الروائي السوري، نبيل سليمان، رواية بعنوان "تحولات الإنسان الذهبي".

وعن الرواية يقول الناقد "سعيد يقطين": لا أبالغ كثيرا إذا قلت: ليست هناك رواية عربية لم يطلع عليها نبيل سليمان. كما أنني لا أجانب الصواب إذا ذهبت الى أنه من الروائيين العرب القلائل الذين تختزل حياتهم في كتابة الرواية تشهد بكل هذا ذخيرته الروائية الطويلة و الغنية و المتنوعة، ومتابعته النقدية الوافية وقراءاته المتواصلة منذ حوالي خمسين عاما وروايته الأخيرة هذه خير دليل على ذلك.

تتخذ الرواية مسارات متعددة لا نحس بها إذا كان همنا هو فقط متابعة حبكة الرواية من هذه المسارات ما هو تاريخي يتصل بتطور المجتمع العربي منذ الخمسينيات إلى الآن، ومسار ثقافي يتجلى في رصد العلاقات بين المثقفين وهم يشاركون في التظاهرات و المهرجانات و المظاهرات ومسار معرفي في تقديم مادة معرفية عن الحمار في ارتباطه مع الانسان.

كما يصدر عن دار خطوط وظلال، النسخة العربية لكتاب "سلطة اللسان"، للكاتب الأيرلندي شيموس هيني، وترجمة أسامة إسبر.

يقدم شيموس هيني في هذا الكتاب درساً لمن يخلطون بين الشعر و السياسة للذين لا يحتفلون بالشعر من منطلقات فنية جمالية مترافقة مع الموقف من الحياة بل يتعاملون معه كبوق ويُسيئون قراءته من منظور مواقفهم السياسية ويخلطون بين السياسة و الفن ولا يعرفون أن يحددوا الشعرية في بعدها الجمالي.



ــ كتاب "علاقة الطبيب و المريض" للكاتب بوريس لوبان بلوتسا، ترجمة وتقديم الدكتور حميد لشهب

تكمن أهمية الكتاب في كونه أُلف من طرف أحدى أكبر المتخصصين العالميين في الطب و العلاج النفسي البروفيسور لوبان بلوتسا. وهو متخصص من العيار الثقيل، لأن سلطته العلمية في ميدانه تجاوزت حدود بلده الأصلي سويسرا لتعم العالم بأكمله، دون مبالغة في التعبير، والبلد العربي الوحيد المعروف فيه نسبياً هو تونس، على اعتباره عضواً شرفيا في جمعية الأطباء التونسيين.



يتكون الكتاب من تسع أجزاء قصيرة تعتبر تكملة وتلخيصا لأعماله في ميدان الطب العام و الطب النفسي، وهذه الاجزاء في حد ذاتها هي بمثابة أوراق عمل بدئها المؤلف بمشاركة زملاء له في العمل في بعض الأحيان في إطار عمله الأكاديمي كأستاذ جامعي وفي إطار ممارسته في ميدان التكوين المستمر للأطباء والمعالجين النفسيين، وسيلاحظ القارئ بأن البروفيسور لوبان بلوستا يستعمل لغة متخصصه في المتناول، ولا يلجأ الى تعقيد ما يمكن التعبير عنه بسهولة ودقة.

