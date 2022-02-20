كايروكى أبطال مسلسل «ريفو» على «Watch iT»

قال الفنان صدقي صخر خلال لقاءه مع كاميرا برنامج شو تايم، المذاع على قناة cbc إنه يشارك في مسلسل "ريفو" الذي سيعرض على منصة Watch iT قريبًا.



وأضاف صدقي، أنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في "ريفو"، معلقًا إن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل وتعد من أعمال واتش أت الأصلية.

وأوضح أنه يجمع بين المجالين الذي يحبهم وهما التمثيل والغناء، حيث يشارك في ريفو كمطرب ومغني معللًا إنه يحب تلك التجربة والتي يراهن على إعجاب الجمهور بها.

أبطال مسلسل ريفو

وينتمي مسلسل "ريفو" لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.



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