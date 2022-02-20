أكثر من 1.23 مليار شخص يتلقون الطعوم الكامل ضد كورونا فى بر الصين الرئيسى

أكثر من 1.23 مليار شخص يتلقون المطعوم الكامل ضد كورونا في بر الصين الرئيسي

أعلنت الصين، أنه تم تطعيم أكثر من 1.23 مليار شخص ضد فيروس كورونا بشكل كامل في البر الرئيسي الصيني.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ في مؤتمر صحفي: "تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة".

وأضاف المتحدث أن "البلد لا يزال يواجه خطر تفشي الفيروس، نظرا لحالات العدوى الجماعية محلية العدوى الناتجة عن رحلات العودة واستئناف العمل بعد عطلة عيد الربيع".

وبدأت الصين برنامج التطعيم العام الماضي مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.