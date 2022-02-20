القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك و7 بلدات بالمنطقة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد عن تعرضها لعمليات قصف واسعة مساء السبت وصباح الأحد على يد القوات الأوكرانية طالت دونيتسك المدينة إضافة إلى 7 بلدات.

وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية استهدفت من 21:04 وحتى 23:52 بالتوقيت المحلي كلا من بلدات دوكوتشايفسك وأوكتيابر وسوسنوفسكويه وألكسندروفكا وسبارتاك.

وأضافت الممثلية أن هذه البلدات تم استهدافها بـ20 قنبلة من قاذفات قنابل آلية محمولة و3 قنابل من قاذفات قنابل مضادة للدبابات و38 قذيفة من عيار 120 ميلمترا و4 قذائف من عيار 122 ميلمترا.

وفي الساعة 00:03 تعرضت مدينة دونيتسك لهجوم بـ12 قذيفة من عيار 120 ميلمترا حيث جرى القصف باتجاه مصنع للمنتجات الكيميائية.

ولاحقا أفادت الممثلية باستهداف القوات الأوكرانية بلدتي كوموناروفسك بـ10 قذائف من عيار 120 ميلمترا وستاروميخايلوفكا بـ20 قذيفة من عيار 82 ميلمترا.

وفي غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية من المنطقة بسماع دوي انفجارات متعددة في ضواحي دونيتسك المدينة.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.