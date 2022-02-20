باحثون أمريكيون يتمكنون من تحديد بروتينات قد تكون مفتاح علاج التليف التكيسى

باحثون أمريكيون يتمكنون من تحديد البروتينات التى قد تكون مفتاح علاج التليف التكيسى

تمكن فريق من الباحثين في كلية الطب جامعة "واشنطن" من تحديد مئات البروتينات الجديدة التي قد تكون مرتبطة بالتليف التكيسى.



وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” يمكن أن يؤدي ذلك إلى الطريق لعلاج أفضل للأشخاص المصابين بهذا المرض الوراثي.. حيث لا يوجد حاليا علاج للتليف الكيسي الذي يصيب أكثر من 90 ألف شخص حول العالم.



ويحدث هذا عندما يرث الأطفال جين (CFTR)، واحد من كل والد، مما يؤدي إلى بروتينات (CFTR ) معيبة تؤدي إلى تراكم خطير للأغشية المخاطية في الرئتين والأعضاء الأخرى.. ووفقا للفريق البحثي ، تتفاعل العديد من البروتينات المكتشفة حديثة مع جين ( CFTR ).



وقال الدكتور إيجور ستاجلار الأستاذ فى "مركز دونيلى" التابع لجامعة "تورونتو" في كندا :" حددنا أكثر من 400 بروتين مرتبط بجين ( ـ CFTR ) الصحي أو المتحور وأظهرنا أن بعضها يمكن أن يتنبأ بالتنوع الملحوظ في أعراض المريض واستجابات العلاج للبحوث الخلوية والجزيئية الحيوية.



وأوضح ستاجلار، فى بيان صحفى :" من خلال رؤية أكثر شمولاً لشبكة تفاعل لبروتين جين ( CFTR ) يمكننا تحديد أهداف دوائية جديدة من شأنها أن تتيح المزيد من العلاجات الخاصة بالمريض".



ووفق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى عدد فبراير من مجلة " Molecular Systems Biology " الطبية، تم ربط حوالي 2,000 طفرة في جين ( CFTR ) بالتليف الكيسي، كما أن استخدام العلاجات الدوائية بناءً على الملف الجيني الفردي للمريض أمر شائع .. فى حين أن بعض هذه العلاجات تكون ناجحة للغاية من خلال استعادة وظيفة بروتين جين ( CFTR ).



ويمكن أن تكون هناك اختلافات واسعة في استجابة العلاج، حتى بين المرضى الذين يعانون من نفس طفرة جين (CFTR).. و على الرغم من الاشتباه منذ فترة طويلة في أن هذه الاختلافات في الاستجابة العلاجية ناتجة عن المعدلات الجينية الثانوية والعوامل البيئية فإن هذه النتائج الجديدة تشير بقوة إلى أن البروتينات المرتبطة بجين ( CFTR ) تلعب دورا في هذا الصدد.