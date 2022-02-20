الخارجية الروسية: من السخافة الحديث عن وجود إبادة جماعية فى دونباس

زاخاروفا ترد على المستشار الألماني بشأن المقابر الجماعية في دونباس

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات للمستشار الألماني أولاف شولتس، قال فيها إنه من "السخافة" الحديث عن وجود إبادة جماعية في دونباس".

وكتبت "زاخاروفا" على حسابها عبر "تليجرام": "أتوجه لزملائي في وزارة الخارجية الألمانية، في ما يتعلق بتصريحات المستشار شولتز حول (سخافة الادعاءات حول الإبادة الجماعية في دونباس)، وسنرسل لكم قريبًا معلومات عن المقابر الجماعية في هذه المنطقة لتتعرف القيادة الألمانية عليها".

وأضافت: "لا يمكننا نشر هذه المواد، أي منصة ستحظرها باعتبارها محتوى غير لائق.. لقد أرسلنا هذه المواد إلى واشنطن".

وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن من يروّجون لنيّة روسيا اجتياح أوكرانيا، "مجانين وبلا أخلاق".

وقالت في حديث لقناة "Rete4 TV" الإيطالية: "عندما قرأنا في الشهرين الماضيين وسائل الإعلام الغربية، واستمعنا إلى تصريحات البيت الأبيض وداونينج ستريت بأن روسيا تنوي مهاجمة أوكرانيا، أدركنا أن الوحيد القادر على مثل هكذا تصريحات هو المجنون وعديم الأخلاق".

وأضافت: "الولايات المتحدة التي تتحدث عن استعداد روسيا المزعوم للعدوان، لا تريد أن تسمع أننا نتحدث عن تحركات قواتنا على أراضينا".

وتابعت: "كل ما يروجون له الآن صدر بالفعل عن الغرب، مشيرة إلى ذريعة غزو العراق عام 2003.

وقالت: "إمدادات الغاز الروسي وضماناتها القانونية تثير غضب الولايات المتحدة لأنها تمثل حصة سوقية ضخمة يريدون الحصول عليها.. هم يخترعون مواقف حول أوكرانيا.. ويحاولون وضع العراقيل أمام "السيل الشمالي 2" لإقناع ألمانيا بالتخلي عنه، وإفشال هذا السوق، لكي يستحوذوا عليه في توفير مواردهم".

وأشارت "زاخاروفا" إلى أنه "يمكن لإيطاليا في مثل هذه الحالة استخدام حق النقض في أوروبا من أجل العلاقات مع روسيا.. إيطاليا يمكنها استخدام حق النقض لدى التصويت على العقوبات".

وتابعت: "في مرحلة ما يمكنك القول توقفوا. نريد السلام، والغاز، والاستثمارات المتبادلة، وتوافد السياح الروس على إيطاليا".