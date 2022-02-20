زيلينسكى يلمح إلى أنه لا يصدق كل ما تقوله الاستخبارات الأمريكية

لمح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى أنه لا يصدق كل ما يصدر عن الاستخبارات الأمريكية من معلومات التي تتحدث منذ عدة أشهر حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن: "من الصعب بالنسبة لي أن أوضح كيف تستخدم الولايات المتحدة معطيات استخباراتها. من المرجح أنهم يفعلون ذلك بطريقة مهنية. إنها استخباراتهم والخيار لهم".

وأضاف زيلينسكي: "إنني ممتن على العمل الذي تقوم به، لكنني أثق باستخباراتي، أثق بالأوكرانيين الموجودين في أراضينا ويفهمون ماذا يحدث حول الحدود".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة إن استخبارات الولايات المتحدة أبلغته بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قراره "لغزو أوكرانيا"، متوقعا أن يتم الهجوم المزعوم خلال "الأيام القريبة".

وعلى صعيد آخر، تشعر الرئاسة الأمريكية بقلق بالغ من إمكانية مغادرة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلاده وسط التوتر في شرقها.

ونقلت قناة "NBC" عن 4 مصادر مطلعة على الموضوع للقناة، حسب تقرير نشرته، أن زيلينسكي من المقرر أن يزور مؤتمر ميونخ للأمن الدولي لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تشعر بقلق من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستغل غيابه بطرق أو بأخرى".

وذكر متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي خطط لزيارة المؤتمر لكنه "يراقب تطورات الأوضاع التي تصبح أكثر دراماتيكية".

ونقلت "NBC" أن الرئيس الأوكراني "قد يغير نيته في حال وقوع أي تصعيد حاد أو ورود تقارير مقلقة" ويقرر عدم زيارة المؤتمر الذي من المزمع عقده من 18 إلى 20 فبراير.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.