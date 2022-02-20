المستشار الألمانى يؤكد أن «لحظة الحقيقة حانت» بالنسبة للاتفاق الإيرانى

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن "لحظة الحقيقة قد حانت" لتحديد ما إذا كان يمكن إنقاذ اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية أم لا.

وقال شولتس في كلمة في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن إن "المحادثات (في فيينا) قطعت شوطا طويلا خلال الأشهر العشرة الماضية وإن جميع عناصر إنهاء المفاوضات مطروحة على الطاولة".

وانتقد تخصيب إيران اليورانيوم بكثافة وتقييدها عمليات التفتيش التي يجريها مراقبون من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يجعل من الممكن رفع العقوبات".

وتابع: "في الوقت نفسه، إذا لم ننجح بسرعة كبيرة في هذا الأمر، فإن المفاوضات مهددة بالفشل".

وأردف قوله: "لدى القيادة الإيرانية الخيار الآن… فقد حانت لحظة الحقيقة".

ويعمل المفاوضون من إيران والقوى العالمية (روسيا بريطانيا فرنسا ألمانيا والصين) في فيينا لإعادة الحياة إلى الاتفاق، الذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل الحد من برنامجها النووي.

وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات بسبب انسحابها من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى صعيد آخر، جددت السلطات الألمانية، دعوتها لرعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، خاصة مع تصاعد حدة التوترات في الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية- في تحديث لتعليمات السفر إلى أوكرانيا على موقعها الإلكتروني: "يُطلب من المواطنين الألمان بشكل عاجل مغادرة البلاد الآن"، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت.

وأضافت: "استمرت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في التصاعد وسط الوجود الضخم للوحدات العسكرية الروسية وتحركاتها بالقرب من الحدود الأوكرانية"، منوهة إلى أن اندلاع صراع عسكري أمر ممكن في أي وقت.

بدورها، أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستعلق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا اعتبارًا من بعد غد الإثنين وحتى نهاية فبراير.

وقال متحدث باسم "لوفتهانزا": إنه ستظل هناك بضع رحلات جوية يومي السبت والأحد لتمكين الأشخاص من مغادرة أوكرانيا.