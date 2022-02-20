رئيس حى الهرم: نتصدى بحزم لكل حالات التعدى على أملاك الدولة

أصدر المهندس تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم بمحافظة الجيزة، قرارًا بتشيكل حملة موسعة من المرافق والكهرباء والمياه للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة ومحالاوت توصيل المرافق للمنشآت الخاصة دون الحصول على التصاريح اللازمة أو استكمال الأوراق المطلوبة، مشددًا على التصدي بحزم لكل حالات التعدي على أملاك الدولة.



وتم تشكيل حملة موسعة برئاسة أحمد إمام نائب رئيس الحي، وبمشاركة أحمد السيد مدير إدارة المرافق، وأشرف على الحملة نصير حسين محمد.



وقامت الحملة برصد عددًا من حالات التعدي على أملاك الدولة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.