الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى الهرم: نتصدى بحزم لكل حالات التعدى على أملاك الدولة

رئيس حي الهرم
رئيس حي الهرم

أصدر المهندس تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم بمحافظة الجيزة، قرارًا بتشيكل حملة موسعة من المرافق والكهرباء والمياه للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة ومحالاوت توصيل المرافق للمنشآت الخاصة دون الحصول على التصاريح اللازمة أو استكمال الأوراق المطلوبة، مشددًا على التصدي بحزم لكل حالات التعدي على أملاك الدولة.
 

وتم تشكيل حملة موسعة برئاسة أحمد إمام نائب رئيس الحي، وبمشاركة أحمد السيد مدير إدارة المرافق، وأشرف على الحملة نصير حسين محمد.


وقامت الحملة برصد عددًا من حالات التعدي على أملاك الدولة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

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