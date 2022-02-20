الأمين العام للناتو: كل المؤشرات تدل على أن روسيا تنوى شن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرج، أن "روسيا تعتزم شن هجوم كامل النطاق" على أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الناتو متفقة على أن هذا الخطر "مرتفع جدا".

وقال ستولتنبيرج في مقابلة مع قناة "ARD" الألمانية تم بثها : "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لشن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا. نحن جميعا متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جدا".

وجرت المقابلة عقب إعلان الحلف أنه نقل موظفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف الواقعة في غرب البلاد، وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

وفي وقت سابق، أعرب حلف شمال الأطلسي، عن قلقه من استخدام روسيا ذريعة لغزو أوكرانيا.

بينما أعرب ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قلقه، من أن تستخدم روسيا ذريعة ما لغزو أوكرانيا، وذلك بعد هجمات الخميس.

وتبادل المتمردون المدعومون من روسيا والقوات الأوكرانية، الخميس، الاتهامات بإطلاق النار عبر خط الهدنة، مما أثار القلق في وقت حذرت فيه دول غربية من احتمال غزو روسي في أي يوم.

وبدأ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، متوترا خلال المؤتمر الصحفي، وخاصة عند الرد على أسئلة الصحفيين، وانفعل عند الإجابة وقام بحركات بيديه، في انعكاس للقلق العام لدول حلف الناتو.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن الوضع مقلق، بعد تعرض قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية للقصف بالأسلحة الثقيلة من شرقي البلاد في دونباس.

وأضاف بعد اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: "نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية".