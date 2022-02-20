تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، وتتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطـة بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا) على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء علي فترات متقطعة.



وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 10

وادى النطرون 19 10

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 09

بورسعيد 19 12

دمياط 19 10

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الاسماعيلية 20 09

السويس 18 10

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 18 10

نخل 17 07

نويبع 18 15

طابا 16 14

كاترين 11 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 20 14

مرسى علم 21 12

الفيوم 19 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 09

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

ادفو 21 11

أبوسمبل 21 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 23 12

أبو رماد 23 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12