الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا الأحد.. فرص سقوط الأمطار 40%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد في القاهرة الكبرى والوجهين القبلي والبحري والسواحل الغربية والشمالية في مصر، وبيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، والشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن حالة الطقس غدا الأحد سوف يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن يميل طقس الغد للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يصبح الطقس غدًا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار والشبورة المائية

وعن فرص سقوط الأمطار والشبورة المائية، أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار بنسبة 40% على عدد من المحافظات لكن بمعدلات أقل من اليوم السبت.

كما تستمر شبورة مائية شديدة على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



موعد انتهاء موجة الطقس السيء

وحول موعد انتهاء موجة الطقس السيء كشفت الهيئة أنه من المتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي موجة البرد الخميس المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة في بعض مناطق من القاهرة والجيزة، مطالبة بعدم التخفيف فى الملابس، وقيادة السيارات ببطئ على الطرق السريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

بيان درجات الحرارة الأحد فى مصر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة في محافظات الجمهورية تتمثل فيما يلي:-

القاهرة 19 10، الإسكندرية 19 10، طنطا 19 10، شبين الكوم 19 10 درجات.

وتسجل درجات الحرارة نهارًا فى دمنهور 19 10، ةبلطيم 19 11، ومطروح 19 10، والسلوم 19 10، وطابا 16 14، وكاترين 11 صفر درجة، والطور 19 10، وشرم الشيخ 21 15، والغردقة 20 14 درجة.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة فى سيوة 19 9، وبورسعيد 19 12، ودمياط 19 10، والزقازيق 19 10، والمنصورة 19 10، والإسماعيلية 20 9، والسويس 18 10، والعريش 19 11، ورفح 19 10، ونخل 17 07، ونويبع 18 15 درجة.

وتصل درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى الفيوم 19 9، بنى سويف 19 8، المنيا 19 7، أسيوط 19 7، سوهاج 19 8، قنا 20 9، الأقصر 20 9 درجات.

وتكون درجات الحرارة نهارًا وليلاً فى أسوان 21 10، أبوسمبل 21 11، الوادى الجديد 22 7، شلاتين 23 12، حلايب 20 12 درجة.