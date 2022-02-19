مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء طالبهم خلالها بالصبر ومساندة ودعم الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي بعد تعادله مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور: "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم، عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم."

وأضاف رئيس الزمالك: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق"