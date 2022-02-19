السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: واثقون في معلوماتنا الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، ثقة واشنطن التامة في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على استعداد الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا كان ذلك في صالح السلام.

وقال بلينكن، في مقابلة مع محطة «دوجد» الفضائية المستقلة ومقرها موسكو، إن الولايات المتحدة واثقة تماما في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها حول أوكرانيا وروسيا، والتي نشرتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذي توقعته واشنطن.

وتابع: «أستطيع أن أقول لكم أننا واثقون تماما في المعلومات التي بحوزتنا.. كما قلت منذ أيام في مجلس الأمن الدولي، أعترف بأنه في الماضي، قدمنا معلومات غير دقيقة، لكننا واثقون تماما من معلوماتنا ونشرناها في الفضاء العام ليس من أجل بدء حرب، بل لمنعها».

وردا على سؤال حول إجراء اتصالات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا على أعلى مستوى، لبحث الأزمة في أوكرانيا، قال بلينكن إن بايدن، مستعد دائما للقاء بوتين، إذا كان ذلك يصب في مصلحة السلام والعملية الدبلوماسية. وأشار إلى أنه سيلتقي نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في 24 فبراير الجاري.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة سترد على "عدوان روسيا" إذا اقتضت الضرورة، وقال: "إذا كانت هناك فرصة لإيجاد حل دبلوماسي لهذا الوضع، فأنا مصمم على فعل ذلك، ولكن سيتعين علينا الرد على عدوان روسيا، وسنفعل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

«مشروع القرن».. مستفيدون من «حياة كريمة»: غيّرت الصعيد والريف إلى الأفضل

«قتل مريض سكر».. تفاصيل القبض على أحمد أبوالنصر

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟