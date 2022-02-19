السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يدعو لعقد مؤتمر قمة بموجب مذكرة بودابست

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية الأوكرانية بالدعوة إلى مؤتمر قمة للموقعين على مذكرة بودابست.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زيلينسكي قوله خلال مؤتمر ميونخ للأمن: «لقد أصدرت تعليماتي إلى وزارة الخارجية لعقد مؤتمر قمة للدول الموقعة على مذكرة بودابست. إذا لم يتم عقدها أو رفضت إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، فإن كييف ستعترف بها وكذلك البنود الموقعة في عام 1994 على أنها لاغية وباطلة».

يشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة بودابست في 5 ديسمبر 1994 من قبل زعماء أوكرانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وبموجب المعاهدة وافقت أوكرانيا على إزالة ترسانتها النووية، بينما ضمنت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا أمن كييف.
 

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