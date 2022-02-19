السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: «القمة الإفريقية الأوروبية» كانت فرصة لتوضيح حقيقة الأوضاع في تونس

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية كانت فرصة لتوضيح حقيقة الوضع في بلاده.
وقال سعيد، خلال بث مباشر لصفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اليوم السبت، إن مشاركته في القمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت ببروكسل اليومين الماضيين، كانت فرصة لتوضيح حقيقة الأوضاع في بلاده، متهمًا معارضيه بالترويج للمغالطات.

وأضاف أنه أوضح لقادة الدول أسباب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، موضحا أن إنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء هدفه تحقيق المساواة في العدالة أمام جميع التونسيين.

وجدد سعيد انتقاده للمعارضة وخاصة تلك التي كانت تعارض الأطراف التي حكمت تونس بعد انتخابات 2011 وهي اليوم متحالفة معها، قائلا "يخالون الدولة غنيمة فعلى أي قدم يرقصون".
وشدد سعيد عزمه تحقيق آمال الشعب التونسي في العمل والحرية والكرامة، َهي شعارات رفعت خلال الثورة، والعمل من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.

وخلال الاجتماع، بحث قيس سعيد مع رئيس الوزراء سير العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، والتباحث حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة.

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