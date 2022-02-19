السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: افتتاح أول مركز خدمات حكومية متكامل بأسوان مارس المقبل

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلن المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمى، عن تنفيذ الوزارة أول مركز متكامل لتقديم خدمات حكومية للمواطنين على غرار تجربة دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ أول مركز بمحافظة أسوان ومن المقرر افتتاحه خلال شهر مارس المقبل ونستهدف تعميم التجربة على مستوى باقى المحافظات.
وأوضح مساعد الوزيرة، فى تصريح له، أن مجمع الخدمات سيختص بإتاحة مختلف أنواع الخدمات الحكومية ومن أبرزها خدمات المحليات "وزارة التنمية المحلية والمحافظات" كطلب إصدار رخصة أشغال، رخصة إعلان وترخيص أعمال بناء، سداد رسوم التفتيش، بيان صلاحية موقع، طلب توصيل مرافق دائمة، إلى جانب خدمات الشهر العقارى والتوثيق "وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق"، خدمات الأحوال المدنية : وزارة داخلية: قطاع الأحوال المدنية"، خدمات المرور : وزارة الداخلية : قطاع المرور، خدمات هيئة التنمية الصناعية، خدمات هيئة الدواء المصرية.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير وميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بنسبة 100%، بعدد 4666 مكتب صحة بما يسهم فى تسجيل بيانات المواليد، والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة ومؤشرات الوفيات بمتوسط سنوى 2.35 مليون مولود و600 ألف حالة وفاة سنويًا.
كما أشار إلى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد، ومبادرة الكشف عن أورام الثدى ومبادرة فيروس سى، مضيفًا أن جارى العمل على ميكنة وتطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى للمرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

التخطيط التحول الرقمي مركز خدمات مواليد المحليات

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